14 heures d’adrénaline musicale : house et techno à Argentré-du-Plessis !

Le samedi 9 septembre, le Centre culturel d’Argentré-du-Plessis accueillera un événement organisé par l’association MOV’UP. Cette association conviviale vous propose une soirée open air unique qui mettra en avant plusieurs artistes talentueux qui se succéderont pendant toute la nuit. Vous pourrez ainsi découvrir de nouveaux talents, et profiter de la musique et de l’ambiance pour passer une soirée inoubliable en compagnie de vos amis. Vous pourrez vous délecter de mélodies irrésistibles et de rythmes entrainants qui mettront à l’honneur toute la créativité artistique de la région. Venez donc nombreux et profitez de cette soirée haute en couleur qui promet d’être l’un des événements les plus attractifs de l’année !

MOV’UP : une association pour promouvoir la diversité musicale

L’association MOV’UP est connue pour organiser des événements musicaux destinés à promouvoir la diversité musicale. Elle annonce son prochain événement, qui se tiendra le 9 septembre 2023 au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis en Ille-et-Vilaine. L’association promet une journée et une soirée inoubliables avec une sélection soignée d’artistes et une ambiance électrisante.

Le programme : open air et soirée DJ set

Le programme de l’événement de MOV’UP est composé de quatre artistes qui se succéderont pour un open air de 14 heures à 20 heures, qui inclura AlowdMusic, Doe Grise, Clinique Lacunaet l’industrie 43. Ensuite, de 22 heures à 4 heures du matin, place à une soirée DJ set, avec le SBZ Crew, RaditeK, ABLK et Tanja Miju. La soirée sera composée de mix electro et de rythmes envoûtants. Le site disposera d’une buvette et d’un service de restauration pour les participants.

Les tarifs pour les préventes et sur place

Les tarifs pour l’open air (5 €), l’open air et la soirée (18 €) ainsi que la soirée (15 €) sont disponibles en prévente. Sur place, les tarifs sont respectivement de 5 €, 20 € et 18 €. Les préventes sont accessibles sur le compte Facebook de MOV’UP : OPEN AIR & DJ SET. Les informations complémentaires sont disponibles sur la page Facebook et Instagram de MOV’UP.

