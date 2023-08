137 jours de solitude en mer : le défi extraordinaire d’un aventurier qui traverse l’Atlantique en pédalo !

Didier Bovard, originaire de la région de Haute-Savoie, a entrepris un voyage périlleux pour rallier l’archipel des Canaries à la fameuse ville de New York, à bord d’un hydrocycle qu’il a lui-même fabriqué. Bien que ce moyen de transport puisse paraître inatypique pour une telle traversée, Didier a pris cela comme un défi, une manière de prouver que l’on peut accomplir de grandes choses avec peu de moyens. Cependant, son rêve s’est vu écourté alors qu’il touchait presque au but. Néanmoins, son voyage demeure une expérience unique qui lui a permis de découvrir de nouveaux horizons et de se surpasser. Ainsi, il s’est lancé dans la rédaction d’un carnet de bord qui racontera en détails sa passionnante aventure.

Didier Bovard et son hydrocycle : une traversée de l’Atlantique écourtée

Un aventurier et son embarcation insolite

Didier Bovard, originaire de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, a construit lui-même un hydrocycle nommé My Way, un hybride entre bateau et pédalo. Avec ce bateau atypique, il a déjà parcouru pas moins de 29 000 km, sur des mers chaudes et froides. Son dernier défi en date : relier New York à partir de l’île de Hierro, dans l’archipel des Canaries, en Espagne. Pour cela, il s’est lancé dans une traversée de l’Atlantique longue de 137 jours à raison de 10 heures de pédalage par jour. Malheureusement, cette aventure a été écourtée alors que Didier touchait au but.

Une traversée qui ne s’est pas déroulée comme prévu

Au cours de cette traversée, Didier a rencontré plusieurs mésaventures. Il a dû faire face à une météo capricieuse et a connu de nombreux faux départs à cause du manque de place dans le port. Sa traversée a duré 126 jours jusqu’à Porto Rico, puis 137 jours jusqu’à ce que les gardes-côtes américains lui demandent de monter à bord d’un cargo en raison d’une grosse tempête tropicale. Le Haut-Savoyard a avoué être déçu de ne pas avoir réussi à terminer son aventure sur son hydrocycle. Cependant, il relativise en citant l’importance de la vie et sa nécessité d’être sage : « Quand je fais un projet, j’aime bien arriver au bout. Mais il faut aussi se dire que la vie est plus importante ».

Des projets futurs centrés sur l’écriture

Malgré cette expérience difficile, Didier ne compte pas s’arrêter là. Il souhaite continuer à écrire et à faire éditer les carnets de bord de ses aventures. Ce globe-trotter, qui avoue être devenu un homme primitif et un animal sauvage lors de sa traversée, compte partager ses anecdotes et évoquer ses « coups de gueule » dans ses récits. Son éditeur, Bernard Paccot, semble déjà raffoler de ces histoires : « Quand il y a un Didier qui se trouve en panne au milieu de l’Atlantique et que, par deux fois, il pédale mais ça n’avance plus. Après avoir bien recherché dans ses rouages, finalement, il plonge sous la coque et il voit des morceaux de plastique qui bloquent son hélice, c’est quelque chose d’assez significatif ». Les amateurs d’écologie douce et d’aventure à la Jules Verne pourront découvrir ces carnets de bord en septembre prochain.

