Connaissez-vous la tendance du « pick and collect » ? Dans le secteur de l’événementiel, elle est déjà monnaie courante. Le concept est simple, les professionnels louent des accessoires ou des équipements aux clients qui viennent les récupérer. Cette pratique, empruntée au monde de la restauration et du commerce, consiste donc pour ces derniers à sélectionner et retirer des produits loués pour l’événement. En général, c’est par souci d’économie de budget. La location d’articles pour les mariages via ce concept semble séduire de plus en plus les mariés de nos jours. La flexibilité, la simplicité et la possibilité d’économiser sont leurs principales motivations.

Un business en plein essor

Sachant que l’organisation d’un mariage demande un budget conséquent, certains ont su identifier ce nouveau besoin et en tirer profit en lançant un business dans la location d’articles de mariage, alors pourquoi pas vous ? Car oui, la demande est là, il suffit de trouver les bons tuyaux pour y répondre et faire des bénéfices, même si ce n’est qu’en guise de complément de revenus.

En tant que loueurs, vous n’êtes même pas obligés d’acheter des équipements, vous pouvez les trouver auprès d’autres prestataires pour les proposer à vos propres clients et réaliser des marges. Vous êtes, en quelque sorte, un démarcheur. Focus sur 11 produits qui peuvent faire décoller votre business dans le secteur du mariage.

1. Photobooth

Immortaliser le moment, c’est l’essence même de cet accessoire à la mode dans les mariages, mais pas que ! Le photobooth est partout, il permet de créer un décor exclusif pour marquer l’événement et capturer des instants funs et mémorables. Pas étonnant que les mariés les recherchent autant afin d’engager leurs invités et d’obtenir un merveilleux album de souvenirs en fin de soirée.

2. Arche de mariage

Quels mariés ne rêveraient pas d’une entrée royale pour leur grand jour ? L’arche de mariage est personnalisable à souhait. Elle apporte une touche esthétique incontestable, idéale pour faire des photos de mariage ou pour marquer l’entrée du lieu de la cérémonie. Proposer une arche de mariage parmi vos produits en location est donc une excellente idée.

3. Machine tireuse à bière

Une bière pression pour tous ! C’est aussi une idée originale qui a son petit succès dans les réceptions de mariage ou autres. Au lieu d’engager des serveurs, certains préfèrent louer une machine tireuse à bière pour que leurs invités profitent d’une bière fraîche à tout moment. Cette option ajoute une touche conviviale à l’événement.

4. Jeux de bar

En dehors de la décoration et de la nourriture, beaucoup misent également sur l’ambiance et les animations durant les mariages. Divertissement garanti avec es jeux de bar tels que les fléchettes, le billard, etc. que vous pourrez louer pour satisfaire ces demandes. Vous leur assurez ainsi des moments d’amusement et de vraies interactions entre les invités.

5. Chapiteaux enfants gonflables

Il est souvent difficile pour les parents de profiter de la fête lorsqu’ils sont accompagnés de leurs enfants. Pour leur sécurité et pour leur plus grand plaisir, convainquez vos clients de louer des chapiteaux gonflables, un espace dédié où ils peuvent jouer et s’amuser pendant que les adultes profitent de la fête.

6. Sono de mariage

En proposant des sonorisations dans la liste de vos équipements et accessoires en location, vous disposez d’une offre plus complète pour les potentiels clients. Et ne lésinez pas sur la qualité, un bon système sonore est la clé pour jouer une playlist mariage qui soit à la hauteur de leurs attentes et emporte tous les invités. Que la fête commence !

7. Lumières de mariage

C’est une grande tendance à l’heure actuelle. On n’hésite plus à créer des ambiances de folie dans les mariages avec les jeux de lumière. Afin de métamorphoser un lieu et lui donner cette ambiance féerique ou chaleureuse tant recherchée par les futurs mariés, proposez des lumières.

8. Canoé/Kayak

Les mariages en bord de mer ou au bord de l’eau respirent toujours un soupçon d’aventure. Pour les mariages autour de cette thématique, on peut aussi sortir des sentiers battus avec des canoés et kayaks. Les mariés offrent à leurs invités la possibilité de s’évader un moment sur l’eau et marquer définitivement ce jour d’une pierre blanche.

9. Vélos électriques

Pour des clients écolos, les idées de transport faciles et respectueuses de l’environnement peuvent aussi faire mouche. Voilà pourquoi les vélos électriques ou simples figurent dans nos suggestions. Ils peuvent être utilisés pour des petites escapades ou pour se déplacer d’un lieu à un autre de la réception.

10. Décoration d’extérieur

Un lieu de mariage sans décoration, c’est un peu comme un gâteau sans topping ! Alors forcément, les articles de décoration d’extérieur et d’intérieur sont très demandés. Afin de sublimer différents espaces de mariage et correspondre à différents thèmes, élargissez vos déco en location : lanternes, tapis, chaises, déco de table, etc. chaque élément compte pour créer un environnement accueillant.

11. Chapiteaux

Protéger les invités du soleil ou de la pluie ou d’autres intempéries, c’est primordial, surtout s’il s’agit de mariage champêtre. Dans ce cas, les chapiteaux assurent que la fête se poursuit dans les meilleures conditions. Mais même si la cérémonie et la réception se déroulent à l’intérieur, il est d’usage de prévoir des chapiteaux à l’extérieur pour les invités.

Avec une offre sur-mesure et la promesse aux clients de maîtriser leur budget, vous avez toutes les clés en main pour réussir !