11 jours intenses pour une robe de Beyoncé : l’incroyable témoignage d’une créatrice en macramé

Au cœur des montagnes de l’Ariège, se cache l’atelier de création de Laurentine Perilhou où naissent des pièces uniques qui ont réussi à attirer l’œil des grandes maisons de luxe. Cette artiste, au parcours étonnant, s’est faite connaître pour sa dextérité et son goût pour les matières nobles. Depuis son enfance, elle a développé une passion pour les objets d’art et la confection, poussée par un désir de se démarquer. C’est ainsi qu’elle a commencé à expérimenter des tissus, du plus simple au plus raffiné pour en faire son métier. Son talent et sa créativité ont immédiatement su séduire les plus grands noms de la mode et du luxe qui ont choisi de faire appel à ses talents pour concevoir leurs collections et embellir leurs intérieurs. En rencontrant Laurentine Perilhou, on découvre une personne humble, passionnée et talentueuse, dont l’originalité n’a d’égale que la beauté de ses créations.

Depuis son atelier situé à Limbrassac, dans l’Ariège, Laurentine Perilhou fabrique des vêtements et objets d’art haut de gamme pour les plus grandes maisons de luxe françaises et internationales. Rencontre avec cette artiste talentueuse et inspirante.

Un parcours étonnant

Originaire de l’Ariège, Laurentine Perilhou a commencé sa carrière artistique en créant une marque de bijoux haut de gamme après sa licence en histoire de l’art à Toulouse. C’est en 2012 que Jean-Paul Gaultier l’a repérée et lui a proposé de travailler sur un défilé haute couture. Depuis, elle a travaillé pour les plus grandes maisons de luxe, telles que Hermès, Chanel, Dior, ou encore Balmain.

Une collaboration avec Balmain et Beyoncé

Laurentine Perilhou est la seule en France à avoir un atelier de macramé destiné aux projets d’exception. Elle a réalisé une robe entièrement en macramé pour Beyoncé, en collaboration avec la maison Balmain. Le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, a dessiné 16 robes, chacune en lien avec une chanson de l’album Renaissance de la chanteuse, et a proposé à Laurentine de réaliser l’une de ces robes en macramé. Il aura fallu 450 heures à l’équipe de cinq personnes pour la réaliser.

Des projets ambitieux dans l’architecture d’intérieur

Laurentine Perilhou a aujourd’hui orienté son atelier vers l’architecture d’intérieur, tout en continuant de travailler sur des projets de haute couture. Elle a notamment des projets de décoration de boutiques de haute joaillerie, en plus de son travail sur les objets d’art et de décoration pour les grands noms de la mode. Elle est heureuse d’avoir choisi de s’installer en Ariège pour développer ses projets à grande échelle, dans un cadre très agréable.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr