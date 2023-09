11 blessés à bord d’un Airbus A350 secoué par des turbulences : le réchauffement climatique en cause ?

Il y a peu, un Airbus A350 de la compagnie Delta Airlines a connu de vives turbulences lors de son vol en provenance de Madrid pour Atlanta, causant des blessures à onze passagers. Si cet incident peut sembler isolé, il soulève toutefois une question de taille : pourquoi les turbulences en plein ciel sont-elles de plus en plus fréquentes ? Selon les experts, le réchauffement climatique y est pour beaucoup, avec une augmentation de 40% de ces phénomènes au cours des quarante dernières années. Si la situation ne change pas, il est à craindre que les incidents comme celui-ci se multiplient dans les années à venir.

Des fortes turbulences blessent onze personnes à bord d’un Airbus A350

Onze personnes ont été blessées suite à de fortes turbulences à bord d’un Airbus A350 de la compagnie Delta Airlines effectuant un vol entre Madrid et Atlanta. Ces turbulences ont surpris les 151 passagers et les 14 membres d’équipage. Les blessés ont été pris en charge à l’aéroport et transportés à l’hôpital.

Le nombre de turbulences en plein ciel en augmentation

Selon une étude de l’université de Reading, le nombre d’incidents liés aux turbulences en plein ciel aurait augmenté de 50 % en 40 ans. Plusieurs scientifiques y voient la marque du réchauffement climatique. En effet, les turbulences surviennent lorsque deux courants d’air de vitesse, de chaleur et de sens différents se rencontrent. Avec le réchauffement climatique, le cisaillement du vent augmente, ce qui conduit à une multiplication des turbulences.

Des scientifiques pointent du doigt le réchauffement climatique

Le président d’Aviation sans frontières, Gérald Feldzer, explique que le réchauffement climatique est à l’origine de la multiplication des turbulences. Plus l’air est chaud, plus le cisaillement du vent augmente. Ce phénomène fait que les courants d’air de sens différents se rencontrent plus souvent, provoquant des turbulences plus fréquentes et plus intenses.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA