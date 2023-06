100 ans de la course mythique: retour sur les 24h du Mans 2023

L’un des moments forts de ce week-end, c’est le centième anniversaire des 24 Heures du Mans. La légende du monde du basket, LeBron James, sera celui qui donnera le coup d’envoi de cet événement mythique.

« C’est l’événement de l’année », affirme une spectatrice des 24 Heures du Mans. L’excitation de la vitesse, les défis techniques et les retombées internationales pour les constructeurs sont déjà présents lors de la première édition des 24 Heures du Mans en 1923, qui voit une victoire française. La course construit sa légende grâce à son départ en épi et la traversée des pilotes en courant. De plus, elle est connue pour sa ligne droite de 5 km où les pilotes atteignent une vitesse de pointe de 400 km/h, rendant la zone trop périlleuse pour les spectateurs.

Une course qui ne cesse d’attirer les foules

Le circuit de 13 km attire également les plus grands champions de Formule 1. Après la Seconde Guerre mondiale et une interruption de huit ans, la course revient en 1949, plus populaire que jamais. Elle est marquée par un accident tragique en 1955, faisant 80 morts et 120 blessés. Malgré d’autres accidents impressionnants, les 24 Heures du Mans perdurent. Les pilotes participent également à l’évolution de la compétition. Chacun a sa victoire emblématique. Avec une dizaine de vainqueurs potentiels, la course du centenaire est déjà en passe de devenir légendaire.