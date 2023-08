1 million € pour sauver le Vaucluse des flammes

Pour contribuer à la prévention et à la gestion des incendies en forêt dans le département de Vaucluse, une somme de 1 127 000 euros va être allouée par le ministère de l’Intérieur. Cette aide financière s’inscrit dans une démarche visant à offrir des mesures efficaces face aux feux qui pourraient menacer les espaces boisés. Les fonds seront en partie utilisés pour l’acquisition de nouveaux équipements destinés aux pompiers et à la protection collective. Cet investissement permettra également de financer des travaux de sécurisation et d’entretien des massifs forestiers, afin de limiter les risques d’incendie. Une initiative importante qui démontre la volonté de l’État d’accompagner les départements dans leur lutte contre les évènements climatiques de plus en plus fréquents dans certaines régions.

Création d’un fonds de 150 millions d’euros

En octobre 2022, suite aux violents incendies de l’été, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un fonds de 150 millions d’euros à disposition des services d’incendie et de secours. Cette initiative est destinée à renforcer les moyens de lutte contre les feux de forêt en France.

Aide aux départements pour l’investissement

Les départements français ayant souhaité investir dans les moyens de lutte contre les feux de forêt ont pu bénéficier d’un taux d’aide de 50% minimum pour leurs investissements. Le service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse a notamment reçu une subvention de 1 127 000 euros pour l’achat de cinq nouveaux véhicules de lutte contre les feux de forêt. Au niveau national, ces derniers sont au nombre de 1100.

Renforcement des moyens contre les feux de forêt

La création du fonds de 150 millions d’euros et les subventions accordées aux départements permettent de renforcer les moyens de lutte contre les feux de forêt en France. L’acquisition de nouveaux véhicules de lutte contre les feux de forêt est l’un des éléments clés pour améliorer l’efficacité des pompiers et ainsi protéger la nature et les habitants des régions concernées.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA