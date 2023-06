1 789 clients déposent plainte collective contre Renault pour moteurs défectueux, selon avocat

Le lundi 5 juin, certains conducteurs vont introduire une plainte pénale contre Renault-Nissan. Leur conseiller juridique considère qu’ils ont acquis des automobiles équipées d’un « moteur défectueux en ce qu’il y a une erreur de conception qui entraîne une surconsommation d’huile », pouvant potentiellement provoquer la rupture du moteur.

Des milliers de clients ayant acheté des véhicules des marques Renault, Dacia et Nissan prévoient de déposer une plainte pénale contre le groupe Renault-Nissan devant le tribunal correctionnel de Nanterre dans les Hauts-de-Seine le 5 juin. L’avocat Maître Christophe Lèguevaques, qui a confirmé cette information le 1er juin, représente 1 789 personnes qui accusent le constructeur automobile de tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses et mise en danger de la vie d’autrui pour avoir vendu des véhicules avec des moteurs défectueux. Les clients soutiennent que Renault connaissait les problèmes depuis 2015 et que ces derniers peuvent entraîner une surconsommation d’huile, une mixture de l’huile et de l’essence et une casse des soupapes à des kilométrages relativement bas.

La plainte concerne le moteur 1.2TCe, produit entre octobre 2012 et juin 2016, qui est présent sur plus de 130 000 véhicules français selon les informations de Renault. Le constructeur affirme que moins de 10% de ces véhicules ont pu rencontrer un phénomène de surconsommation d’huile. Ce moteur est notamment présent sur certains modèles Renault tels que les Megane III et IV, les Captur et Clio, mais aussi sur des Dacia (Duster et Lodgy) et des Nissan (Qashqai et Pulsar).

Les plaignants estiment que Renault a vendu ces véhicules en connaissant leur vice et sans informer les consommateurs. Ils ont également l’impression d’avoir été exposés à un risque pour leur vie et réclament l’ouverture d’une enquête pénale pour faire toute la lumière sur cette affaire et obtenir une réparation financière appropriée.

De son côté, le groupe Renault affirme qu’il a toujours examiné les demandes qui lui ont été adressées et qu’il a mis en place une réponse technique ainsi qu’une prise en charge financière pour 93% des cas clients identifiés. Le constructeur rappelle également que le véhicule reste sûr et conforme à la réglementation, et que les systèmes de sécurité demeurent disponibles et actifs pour protéger les passagers.