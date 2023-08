🎉 Nouveau festival à Thonon-les-Bains en septembre 🔥

Le vendredi 1er septembre se tiendra Ă Thonon-les-Bains la cĂ©rĂ©monie d’ouverture de la première Ă©dition du festival des Heures Claires. Cette initiative culturelle, portĂ©e par les acteurs locaux et les autoritĂ©s municipales, a pour ambition de promouvoir l’art et la crĂ©ation sous toutes leurs formes. Les festivitĂ©s dĂ©buteront en fin d’après-midi avec une parade inaugurale, suivie d’une sĂ©rie de spectacles de rue, de concerts et d’expositions en plein air. Les festivaliers pourront Ă©galement profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse dans les diffĂ©rents espaces amĂ©nagĂ©s Ă cet effet tout autour de la ville. Cet Ă©vĂ©nement, attendu par les locaux comme par les visiteurs, promet d’ĂŞtre une vĂ©ritable cĂ©lĂ©bration de la culture et de l’art de vivre Ă la française.

Le festival des Heures Claires proposera quatre concerts uniques

Le festival des Heures Claires se déroulera du 1er au 9 septembre 2023 à Thonon-les-Bains. Pour sa première édition, l’association éponyme a programmé quatre concerts qui mêleront la musique avec d’autres arts, tels que la projection de photographies.

Au programme des concerts

Le concert d’ouverture se déroulera aux Jardins de Ripaille et mettra en avant les Maîtres baroques italiens. Les spectateurs pourront écouter quatre morceaux, dont Le triomphe de l’Amour de Jean-Baptiste Lully. Pour le deuxième concert, des photographies d’Orane Benoit représentant les déesses de la mythologie seront projetées sur les mélodies pour quatuor à cordes de Maurice Ravel, Claude Debussy, ainsi que du quatuor Byron. Le troisième concert, qui se tiendra au château de Ripaille, mettra à l’honneur les compositions de femmes qui ont dû se cacher sous des pseudonymes masculins. Enfin, pour la dernière représentation, le quatuor vocal Les Divaskets interprétera un spectacle vocal mélangeant les genres, notamment des airs de Haendel avec des mélodies rock.

Informations pratiques

Les billets pour les concerts seront vendus entre 10 et 20 euros, avec une tarification spéciale pour les adhérents et les moins de 16 ans auront accès gratuitement à tous les concerts. Le festival se déroulera à Thonon-les-Bains et les détails peuvent être consultés sur le site officiel de l’événement : www.les-heures-claires.org.

